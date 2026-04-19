Про це він розповів на своєму каналі.

«Однією зі стратегічних помилок, про яку я постійно говорю, була надія, що закордон нам допоможе. Не можна під час війни розраховувати на 100%, що закордон допомагатиме. Оце стратегічно. Єдине, у чому ми не зробили помилку, – це у виробництві дронів. А все, що пов'язане з іншою бойовою технікою... Іранська війна 2.0. Хто веде війну? Американці. Хто виробляє ППО? Вони, звысно, і все піде туди, де вони воюють, і ніхто нам не постачатиме», – пояснює Олег Старіков.

За його словами, навіть коли ЄС розблокує кредит Україні на 90 млрд, постачання все одно не буде. США, розповідає експерт, виробляють лише 600 ракет до Patriot на рік, а Японія – взагалі 100 ракет, у цьому проблема.

«Ми зараз говоримо про балістику. Крилаті ракети можна збивати європейськими системами. Так, крилаті – це дозвукові, і вони збиваються. А ось балістика… Сподіватися на те, що у нас будуть зенітні керовані ракети проти балістики, я не став би», – стверджує Олег Старіков.

Збивати 50% балістичних ракет, констатує експерт, – це вже добре, це вже наші ППОшники навчилися працювати з балістики, не кажучи вже про крилаті ракети. Але проблема в тому, що росіяни спочатку перевантажують систему ППО дронами, а потім завдають ударів балістичними ракетами по цілях.

