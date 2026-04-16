Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що у 2024 році Україна укладала з партнерами договори про безпеку, а цього року – вже про спільне виробництво зброї, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, президент Зеленського має велику програму у Європі, він уже був з візитом у Німеччині, Норвегії, Італії, турне триває, і в кожній країні підписується фактично договір про безпеку. За його словами, це нагадує 2024 рік, тоді ми теж підписували договори про безпеку з різними країнами, зокрема, зі США ще за Байдена, але Трамп якось проігнорував цей факт.

«Але що змінилося за 2 роки? Змінилася одна найважливіша річ. Тепер ми їдемо до Європи не за гарантіями безпеки, а з гарантіями безпеки. Тобто це Україна тепер дає європейцям гарантії безпеки. Ну, ясна річ, що я трохи перебільшую, що не у буквальному сенсі Україна дає гарантію безпеки. Справа в тому, що укладаються пакети оборонних угод про спільне виробництво озброєнь», – пояснює Михайло Шейтельман.

Звичайно, констатує він, є контракти і на постачання, але, наприклад, Зеленський і Мерц відвідали спільне виробництво, їм продемонстрували 7 видів: дрон «Лінза 3.0», роботизований комплекс «Терміт», розвідувальний дрон «Бабка», дрон середньої дальності Anubis, малої дальності Seth-X дрон-перехоплювач STRILA.

«А також у рамках цієї угоди є постачання IRIS-T, ракет до Patriot, які закуповуватимуться у рамках ініціативи Build with Ukraine. Розумієте? 2 роки тому це називалося б Build for Ukraine, тобто «Побудовано для України», а тепер це називається «Побудовано з Україною». Тож не з порожніми руками приїхали ми до Європи. Ми тепер вступаємо у ЄС поки що з точки зору безпеки, не на правах того, хто захищається, а на правах рівного партнера», – підсумовує Михайло Шейтельман.

