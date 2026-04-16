Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що минулого року російські війська перейшли в наступ, але зараз на фронті стратегічний глухий кут, тому Великоднє перемир'я може бути розвідознакою, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Чому я так впевнений, що війна закінчиться у 2026 році? Я впевнений у цьому, тому що це був перший крок. Перемир'я – це перший крок. Це дуже серйозна розвідознака. Повторюю, це серйозна розвідознака», – стверджує Олег Старіков.

Так, зазначає експерт, подібні перемир'я були й раніше, як-от Великоднє цього року, але раніше ситуація на фронті була зовсім іншою. Тоді, нагадує він, російські війська захопили стратегічну ініціативу та повільно просувалися вздовж фронту, тоді як Збройні Сили України перебували в обороні.

2026 року, стверджує експерт, ситуація на фронті зовсім інша. Так, констатує він, ЗСУ у стратегічній обороні, а в кремлі кажуть, що російські війська у стратегічному наступі, але це нічого не означає, бо реально фронт у стратегічному глухому куті. Тобто, наголошує експерт, це навіть не позиційний глухий кут, а стратегічний.

«Що це означає? Це означає, що з початку цього року той порох ми нарешті знайшли. Ми знайшли, а противник не зміг його подолати і не може зараз його подолати. Це означає, що була створена не на словах, а на ділі кіл-зона. Противник так само створив. Це зона смерті. 40-50 км, які пройти практично неможливо пішки одному військовослужбовцю, не говорячи вже про техніку», – пояснює Олег Старіков.

