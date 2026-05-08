Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що оголосити перемир'я 6 травня – це був сильний дипломатичний хід, яка знімає з України тепер відповідальність за будь-які удари 9 травня, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Не погоджуся щодо того, що з варварами неможливо грати у шахи. Так, у варварів неможливо виграти в шахи, але, коли ми граємо у щось, у політику, у перемир'я тощо, то граємо заради інших людей, заради глядачів, заради наших союзників. Не заради росіян, їм ми не віримо. Але подивіться на реакції», – пояснює Михайло Шейтельман.

У результаті, наголошує експерт, Європа привітала наше перемир'я, Трамп де-факто привітав наше перемир'я. Міністр закордонних справ Естонії, розповідає він, відреагував на російський удар по українських регіонах і сказав, що закликає росію приєднатися до перемир'я, продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних святкувань, норвезький міністр також закликав росію приєднуватися до перемир'я, яке оголосив Зеленський.

Тобто, пояснює експерт, ми граємо в ці політичні шахи, щоб лідери цивілізованих країн заявили, що Україна зробила сильний дипломатичний хід, і закликали росіян до цього приєднатися.

«Звичайно, ми для них це робимо. Ну, і друге – ми зняли із себе відповідальність. Ви ж розумієте, що тепер нас ніхто не звинуватить у тому, що це ми чогось там не дотримувалися, не захотіли, що путін хотів миру, а ми не захотіли. Ні, це росія не виконала умов перемир'я. Ось так. Ось так поводимося ми по відношенню до цивілізації», – підсумовує Михайло Шейтельман.

