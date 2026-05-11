Політолог Руслан Бортник прокоментував рішення міністра оборони Латвії піти у відставку через заліт дронов, і пояснив, що насправді означає ця ситуація, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, те, що для європейських еліт раніше було великою геополітичною грою, зараз трансформується у кризу їхньої безпеки. Ми розуміємо, констатує він, що суспільство країн Балтії відчуває кризи безпеки, тиск на владу та еліту посилюватиметься, а ця відставка – спроба випустити пару на тлі того, що дрони спокійно залетіли і потрапили на територію нафтового резервуара, мовляв, еліти відповідальні, безпека буде гарантована.

«Але проблема в тому, що ці країни не можуть самостійно гарантувати свою безпеку без зовнішньої підтримки. На території Латвії 45-а бригада Збройних сил Німеччини, однин із найбільш боєздатних підрозділів. На території цих країн реалізується операція «Східний страж» спільної колективної оборони за рахунок європейських країн НАТО. Ці країни у військовому плані неспроможні», – пояснює Руслан Бортник.

Демонстрація немощі в таких ситуаціях, констатує експерт, викликає питання до еліт, тому відбуваються кадрові зміни такого роду, але це не вплине на реальні військові можливості цих країн.

«Продовження війни рано чи пізно втягуватиме країни Балтії, Фінляндію, Польщу та Румунію до бойових дій. Дрони і ракети, безумовно, залітатимуть на їхню територію, і їм доведеться посилювати оборону, підвищувати бойову готовність», – попереджає Руслан Бортник.

