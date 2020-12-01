Укладання чи переукладання договору оренди землі несе в собі загрозу фактичної втрати землі її власником. Закон, який прийнято про так званий ринок землі (№552-IX від 31.03.2020р.), закони, які будуть прийматися (№2194, №3131, №3012 та інші) стосовно так званого ринку землі, саме через дію договорів оренди будуть змушувати власників землі задешево від неї позбавлятися – продати виключно орендареві. Протидіяти таким законам можна лише за умови, якщо власники землі об’єднаються й матимуть організоване спільне бачення та вимогу відміни цих законів і прийняття Закону «Про прогресивні земельні відносини», який надасть українцям-власникам землі право розривати договір оренди землі за власним волевиявленням.

Питаннями об’єднання українців-власників землі, переходом власників землі до самостійного господарювання та наданням власникам землі права розривати договір оренди землі за власним волевиявленням займається ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ.

До закінчення діючих договорів залишається ще 2-5 роки, а орендарі по всій Україні масово змушують власників землі переукладати договори оренди на нові строки.

Погрози, зменшення орендної плати за строк оренди, що залишився, у разі непродовження договору оренди землі, підробка договорів і виплата обманливої винагороди за переукладання договору оренди можуть йти пліч-о-пліч.

Для власника землі продовжити оренду землі – значить втратити землю. Втратити можливість отримувати в 2-4 рази більше прибутків від землі, не мати змогу в разі необхідності продати землю будь-кому, окрім орендаря-гвалтівника. Втратити можливість самостійно господарювати, стати власником аграрного підприємства, створити за власної участі високооплачувані робочі місця на селі для себе, чи своїх близьких, чи для будь-якого українця

Для орендаря продовжити (укласти) договір оренди землі – значить продовжувати обкрадати українця-власника землі (орендодавця), продовжувати отримувати прибутки й збагачуватися, та ще й за вкрадені у власника землі гроші викупити на умовах землю у селянина й продовжити отримувати прибутки

Прийнятий Закон про так званий ринок землі (№552-IX від 31.03.2020р.), закони, які будуть прийняті №2194, №3131, №3012 та інші) стосовно так званого ринку землі не несуть нічого доброго і хорошого для селян-власників землі.

Ці закони прописані «під орендаря». Якщо орендар отримав землю в оренду – він цар і бог. Становище царя і бога одночасно зумовлює орендарів діяти зухвало, з тиском і шантажем.

Отже:

Закон про так званий ринок землі (№552-IX від 31.03.2020р.) визначає за орендарем переважне право на придбання земельної ділянки у орендодавця (селянина). Це право взагалі може бути передано (може бути й продано) від орендаря іншій особі. Без власника вирішують, хто має першочергове право на придбання його землі.

Це рабство!

Майже вся земля в Україні - в довгостроковій оренді. І це – той фактор, який стримує перехід до самостійного господарювання. Він же буде стримувати зростання ціни на землю, бо фактично у селянина - власника землі є тільки один покупець – орендар з його переважним правом на землю.

Посиленням позиції такого закріпачення селян є й законопроєкт №2194 – проект-підкуп орендарів, який був прийнятий в першому читанні 14 листопада 2019 року. Цим законопроектом, зокрема, передбачено внести зміни до ст. 130 Земельного кодексу України, відповідно до яких селянин-власник землі повинен буде отримувати дозвіл на продаж землі від орендаря.

Це кріпацтво!

Законопроєкт №3131 про так зване виведення селян-злочинців на чисту воду їх же “слугами” збільшує податок на землю до 2000 грн. за 1 гектар. Відповідно до цього законопроекту вносяться зміни до Податкового кодексу – вводиться нова норма, відповідно до якої для власника землі, який не віддав землю в оренду, буде визначатися поставлене податкове зобов’язання (ППЗ) у розмірі 5% від НГО. Тобто якщо нормативно-грошова оцінка становить 40 тис. гривень за гектар, то розмір земельного податку буде 2000 гривень.

Це податкове знущання і примушення віддавати землю орендарям!

Закон № 340-IX “…щодо протидії рейдерству (мабуть, мали на увазі вигадане рейдерство власників землі проти орендарів)” зробив незаконну автоматичну пролонгацію договорів оренди землі на той же строк і на тих же умовах можливою - договір оренди може бути поновлено автоматично без відома власника землі!

Це порушення конституційних прав!

Законопроєкт №3012, який подано на розгляд в першому читанні, вже дозволяє і продаж державної землі, хоча діюча влада говорила перед прийняттям закону про так званий ринок землі, що державна земля продаватися не буде.

Це втрата державності!

Маючи «на руках» такі закони землю в оренді, орендареві немає про що турбуватися – головне змусити власника землі укласти (продовжити) договір оренди землі на якомога довший строк.

Наведемо ще ряд факторів, що спричиняють такі дії з захоплення землі орендарями…

А. Орендарі хочуть купувати землю, але за тією ціною, яку ви й так знаєте – це ціна оренди на 49 років з додатковими угодами, які в разі відкриття так званого ринку перетворять для орендаря землю з орендованої на власну.

Б. Земля, яка перебуває в оренді, може бути продана її власником, при цьому договір оренди продовжуватиме діяти. Покупцем землі може бути орендар або інша особа. Для інших, ніж орендар, осіб, земля, яка в оренді, менш цікаве придбання, ніж та, яка вільна, і, відповідно, за землю в оренді даватимуть значно меншу ціну, або вона буде взагалі не цікава як об’єкт купівлі (ви ж не будете купувати автомобіль, який ще буде 5 років їздити в оренді в службі таксі – ви хочете такий автомобіль, на якому будете їздити з першої хвилини його купівлі). Для орендаря дуже вигідно, коли він викуповуватиме землю, яка у нього в оренді, і чим триваліший строк такої оренди, тим нижчу ціну може пропонувати орендар – бо фактично тільки він єдиний покупець на цю землю.

В. Орендарю вигідна оренда – він багатіє на вашій землі, забираючи, по суті, належний вам прибуток від землі собі. Тому йому потрібна якомога довша оренда вашої землі - якомога довше закріпачення вас, власників землі.

Г. Орендарі бояться, що власники землі, якщо їм нададуть право розпоряджатися (продавати) землю, по закінченні договору оренди запропонує землю іншим покупцям за ціною, яку орендар не хотів би заплатити чи не має змоги заплатити за вашу землю.

Д. Орендарі бояться, що власники землі можуть скоро усвідомити, що вони спроможні самостійно (особисто чи через участь у Товариствах власників землі) господарювати на своїй землі, а значить, збільшать у кілька разів дохід від землі та цінність власної землі.

Що робити, щоб не стати закріпаченими зі своєю землею?

Не переукладай в жодному разі договір оренди землі (не підписуйте ніяких додаткових угод). У нових договорах (додаткових угодах) орендарі вже прописують їхні права без вашого відому робити на вашій землі що заманеться: будувати, робити зрошення та інші капіталовкладення. Потім для припинення дії договору вам буде необхідно сплатити всі капіталовкладення орендаря, що, відповідно, ви не зможете зробити й будете змушені бути вічним орендодавцем, боржником і кріпаком орендаря.

Правильно припиняйте договори оренди землі, щоб не потрапити в пастки орендарів.

Не піддавайтеся провокаціям у вигляді подачки за підписання договору оренди. На кожному гектарові ви втрачатимете щороку 3-4 тис. гривень. Тепер помножте на кількість гектарів і кількість років оренди та порівняйте з тим, що вам дають за укладання (продовження) договору оренди. Якщо у вас 3 гектари і на 10 років, то ваша втрата від передачі землі в оренду становить мінімально: 3тис.грн*3гектари*10років=90тис.гривень. Вам пропонують за підписання 90 тис. гривень?

Якщо орендар у зв’язку з тим, що ви не хочете переукладати договір оренди, починає платити наднизьку орендну плату яка відповідає орендній платі 10-15 річної давнини (зазвичай така орендна плата визначена договором у відсотках від нормативно-грошової оцінки й становить розмір, актуальний на дату укладання договору), то необхідно зважити на обставини, які ми зазначили в попередньому пункті (пункт 2, яким визначено, скільки ви будете втрачати від оренди).

Також, відповідно до статті 21 Закону «Про оренду» обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Зобов’язати орендаря сплатити орендну плату з урахуванням інфляції можна в судовому порядку.

Індекс інфляції за останні 10 років становить 2,99 – тобто орендна плата за 2020 рік повинна бути в 3 рази більше, ніж вона прописана в договорі оренди, який було укладено у 2010 році.

ПОРЯТУНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ - В ПРАВІ ПРИПИНЯТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЗА ВЛАСНИМ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯМ. Це вирішення всіх проблем, пов’язаних з переукладанням договорів оренди, низькими доходами від землі, рейдерством, а головне – це шлях до прибутковішого самостійного господарювання.

Тому ми створили ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ, яке бореться за права й можливості власників землі.

Долучитися до нашого ОБ’ЄДНАННЯ – значить почати відстоювати права й можливості, а згодом отримати права й можливості.

Долучайтеся до нашого ОБ’ЄДНАННЯ, відстоюємо свої права разом!

Найефективнішим способом реалізації прав на землю є самостійне господарювання в об’єднанні з іншими власниками землі.

Таке господарювання реалізується через участь у Товаристві Власників Землі. Стати учасником Товариства власників землі можна за 1-2 роки до закінчення договорів оренди.

В Товаристві власників землі ви зможете здійснювати самостійне господарювання.

Товариства власників землі – юридична особа, створена шляхом об’єднання власників землі з метою консолідації належних учасникам юридичної особи земельних ділянок для використання їх у самостійній виробничій сільськогосподарській діяльності, соціально значиме як для учасників товариства, так для держави й суспільства в цілому.

Учасником Товариства власників землі може бути власник землі незалежно від його віку чи фізичних можливостей.

Вийти з учасників Товариства власників землі можна через 1 рік.

Товариство власників землі для проведення робіт на землі, що належить учасникам Товариства, може винаймати Підрядника на виконання робіт на умовах Товариства.

Товариства власників землі є головними учасникам формування прогресивних земельних відносин. Крім того, важливим для прогресивних земельних відносин є ефективний обмін землі, який неможливий без надання права власнику землі розпоряджатися нею. Також проектом закону встановлюється, що органи державної влади чи органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснювати викуп земельної ділянки за ціною, що дорівнює п’ятикратному розміру її нормативно-грошової оцінки.

Питаннями інформування про прогресивні земельні відносини та їх реалізацію займається ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ і я, його Голова, - Роман Головін.

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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ -

СТВОРЕНЕ, ДІЄ І ДІЯТИМЕ ВИКЛЮЧНО В ІНТЕРЕСАХ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ❗

МИ ЄДИНІ, ХТО:

✅ ЗА ПРАВО РОЗРИВАТИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ❗

✅ ЗА ПРАВО ВІЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ❗

✅ ЗА НЕПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ❗

✅ ЗА САМОСТІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ❗

✅ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗЕМЛІ У ЇЇ ВЛАСНИКІВ В 2-4 РАЗИ❗

✅ ЗА ТОВАРИСТВА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ❗