Этот неловкий момент, когда приводишь домой ту одну единственную, а там еще прошлая единственная не ушла

Брачное объявление: Ищу тихого, немолодого, неприметного мужчину из второй сотни Форбс

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- Сегодня в нашем цирке выступает йог. Он пройдёт по горячим углям. Правда, орать будет – стажёр ещё.

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Лучшая диета – шоппинг без денег: лишние килограммы выходят слюнями!

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– Доктор, мне надо похудеть.

– Озаботились своим здоровьем?

– Нет, у меня конфликт грехов.

– Как это?

– Я через чревугодие не могу прелюбодействовать.

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– Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации Минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!

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— Здравствуйте, пакет нужен?

— Нет.

— Бонусная карта есть?

— Нет.

— Товары по акции желаете?

— Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!

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У вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?



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Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.

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— Мы рассмотрели Ваше резюме, и знаете, как-то не впечатлились...

— А я видел вашу шарагу, и знаете, тоже как-то не Нефтегаз.

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– Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...

– Тяните билет.

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- Фима, шо ви мне всё время подмигиваете?

- Ой, Циля, это нервный тик.

- Фима, ви таки обманщик и негодяй! А я уже настроилась...

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Человек, который не знает о существовании YouTube, до сих пор шлёт смешное видео в адрес передачи "Сам себе режиссёр".

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Очень культурный мальчик в подъезде бывшей написал: "Лена непостоянна".

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Все-таки как много зависит от места действия: воскрес в Иерусалиме - чудо; воскрес в Голливуде - зомби.

Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.