Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував заяву Сирського про те, що росія розглядає наступ на Чернігівщину, і оцінив загрози, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пояснює експерт, росіяни дійсно можуть почати наступ з Брянської області на Чернігівщину, щоб розтягнути лінію фронту, щоб шукати слабкі місця у нашій обороні, щоб тиснути і спробувати десь прорватися, такі наміри є.

«Раніше повідомлялося про напрямки з півночі. Зараз Сирський оцінює наступ з Білорусі малоймовірним, тому що проведена серйозна робота з Лукашенком, який на межі того, щоб зрадити путіна. Відповідно, наші сили готуються до відсічі і ударів, контрударів, зокрема і превентивних. І Лукашенко цього боїться. Тому вони можуть піти з Брянської області», – пояснює Олександр Мусієнко.

Саме тому, констатує експерт, за дорученням головнокомандувача ЗСУ створюються нові бригади, посилюється оборона, облаштування, фортифікації, інженерних позицій, координуються дії підрозділів, щоби в разі розширення фронту у нас були бригади, зокрема, і безпілотних систем, які будуть знищувати ворога превентивно на території Брянської і Курської областей, це все враховується.

«Чи дійдуть до Чернігова? Не дійдуть. Буде все робитися, щоби знищувати їх на прикордонні, вживати всі контрдиверсійні заходи, всі наші можливості, щоби у ворога не було жодних шансів. Сирський розповідає про ці плани не для того, щоб викликати паніку, а щоб продемонструвати ворогу, що ми знаємо, що ви будете робити, ми готуємося, не думайте це зробити, тому що відповідь буде дуже жорстка, а втрати – великі. Нам відомі плани російського командування, як говорив Сирський», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що з огляду на заяви путіна мобілізація в росії чи ядерний удар по Україні нам не загрожує.

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