Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував заяву прем'єра Стармера про те, що 25 країн готові розгорнути війська в Україні після припинення вогню, і оцінив, чи реалізується цей план, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ми багато говоримо про це умовне припинення вогню, і я щоразу лякаюся, думаю, як це. Чекайте, припинимо вогонь, і що? росіяни будь-якого дня нападуть знову, тому що ми станемо беззахисними, фактично нам перестануть постачати зброю. Але ні, ми маємо умови. Ми готові до припинення вогню лише за умови розміщення іноземних військ на території України. На всій території України мають бути розміщені іноземні війська. І пам'ятаєте, були розмови, що дві країни готові, три країни готові. Стармер каже, що 25 країн готові взяти участь, розгорнути сили за кілька днів, щойно настане припинення вогню», – коментує Михайло Шейтельман.

Як заявив Стармер на зустрічі Коаліції рішучих у Парижі, розповідає експерт, є чіткий план розгортання багатонаціональних сил в Україні, це було узгоджено ще в січні, і країни-учасниці підготували ширший пакет надійних юридично обов'язкових гарантій. Тож, констатує він, в Україні після припинення вогню буде розміщено війська 25 країн.

«Тобто ми станемо взагалі міжнародною якоюсь зоною. Ідеш вулицею – ось тобі бельгійський солдат, ось французький, ось німецький, ось португальський, ось латиський, ось литовський. Але тому путін не може погодитися на це, звісно. А ми не погоджуємося без цього. Тут усе дуже просто. Тому, ймовірно, путін припинить своє земне існування, і план буде реалізовано», – пояснює Михайло Шейтельман.

Але Європа, констатує він, налаштувалась серйозно, адже, як заявив, Туск, у Польщі пройдуть навчання Коаліції рішучих. За словами експерта, це фактично нове НАТО, про яке ми мріяли, адже 25 країн готують війська як гарантію безпеки для України, проводять навчання, ще й Антибалістична коаліція почала працювати. Нове НАТО, наголошує він, лише без США, хоча США, можливо, і приєднаються за наступного президента.

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