Після публікації журналістських розслідувань, щодо закупівлі систем оповіщення Кременчуцькою міською радою за завищеними цінами, посадові особи, відповідальні за проведення тендеру, продовжили термін розгляду пропозиції учасника за 56 млн грн до 10.02.2026 року. Перед продовженням терміну замовник надав вимогу, щодо усунення недоліків.



Про це пише сайт Акценти.

Дивно, що чиновники, які отримують зарплатню з податків громадян України, не можуть у стислі терміни визначитись з переможцем.

Кременчук — індустріальне місто з населення 215 тис громадян, яке постійно піддається ракетним обстрілам ворога і улаштування систем оповіщення дало б змогу забезпечити більш надійний цивільний захист та життєдіяльність населення.

Два роки керівництво міста не виконує чинне законодавство в питаннях цивільного захисту населення та впровадження МАСЦО і не може закупити системи оповіщення.

Сподіваємось на швидке вирішення цього питання в Кременчуці.