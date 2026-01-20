Про це пише портал Акценти.



Схоже, що петиція про звільнення ректора Володимира Бугрова, яка набрали 25 тисяч підписів і яку Президент України ще у 2024 році направив в прокуратуру, почала отримувати належну реакцію державних органів. І все це попри шалений тиск на правоохоронні органи друзів ректора Бугрова, перший з яких спікер парламенту і голова наглядової ради КНУ Руслан Стефанчук.





Вчора Національна поліція разом з прокуратурою оголосили підозру директору підрядної організації, яка проводила ремонтні роботи в бомбосховищах студентських гуртожитків КНУ. Його звинувачують у змові з адміністрацією університету, в результаті чого під час ремонту було вкрадено 1,2 млн грн. За даними слідства, підрядник спільно з керівництвом КНУ штучно завищили вартість та обсяг ремонтних робіт.



Аналогічну підозру місяць тому отримав представник адміністрації КНУ. І правоохоронці все ближче підбираються до ректора Володимира Бугрова, завдяки якому найвідоміший заклад вищої освіти України став символом корупції та сексуальних скандалів. Розповідають, що підозра готується і йому.

А поки немає підозри у вчинені кримінального правопорушення, Бугров отримав від Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції протокол про адміністративне правопорушення за корупцію, на підставі повної перевірки НАЗК декларації Бугрова за 2023 рік. НАЗК тільки за 2023 рік знайшло в декларації ректора незадекларованих майже 1 млн грн.

Зокрема, ректор не задекларував автомобіль Volkswagen Golf, який оформив на сина та яким регулярно користується, в також численні виплати йому та його дружині іноземних організацій.

Далі матеріали справи підуть в Шевченківський суд, який під шаленим тиском друзів Бугрова буде приймати остаточне рішення.

В університеті розповідають, що в кабінет до Бугрова почала регулярно заходити близька подруга Руслана Стефанчука та помічниця Бугрова проросійська науковиця Наталія Кузнєцова, яка відома серед юристів як "фахівець" у вирішенні судових справ.

Залишається сподіватися, що петиція про звільнення Бугрова знаходиться на контролі у Президента України і жоден тиск та незаконне втручання у роботу правоохоронних та судових органів не вплинуть на прийняття справедливого і невідворотного рішення.