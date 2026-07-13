Тимчасово виконуючий обов'язки керівника ДП "Спецтехноекспорт" Олександр Федоришин 10 липня організував святкування 28-річчя підприємства у робочий час — з 13:00 до 18:00, поки Київ оговтувався після нещодавніх ракетних ударів, внаслідок яких загинуло 19 людей.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію від джерел в оборонній сфері. Публікуємо текст без правок та коментарів.





Захід відбувся на території державного підприємства того ж тижня, коли в Києві двічі оголошували дні жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. У ніч на 2 липня внаслідок атаки на Київ загинула 31 людина, понад 100 людей отримали поранення. У ніч на 6 липня загинули ще 19 осіб, близько 100 будинків у Вишневому під Києвом зазнали руйнувань через вторинну детонацію.





















На відео, яке є в розпорядженні редакції "Українських новин", Федоришин розпиває зі співробітниками алкогольні напої та розрізає святковий торт. Учасники корпоративу піднімають келихи під музичний супровід, невимушено спілкуються та розкурюють кальян.





Станом на березень 2025 року, за даними Центру протидії корупції, "Спецтехноекспорт" мав заборгованість перед Міністерством оборони та Агенцією оборонних закупівель на суму близько 25 млрд грн — 12,2 млрд грн перед МОУ та 13 млрд грн перед АОЗ. Ці кошти призначалися для забезпечення поставок озброєння на фронт. Підприємство фігурує в розслідуванні Financial Times, присвяченому угоді з американською компанією Regulus Global на постачання 155-мм артилерійських снарядів. Україна перерахувала компанії понад $162,6 млн, а також додаткові $14 млн, проте озброєння так і не було поставлене. "Спецтехноекспорт" подав позов до лондонського арбітражу на суму $346 млн, Regulus подала зустрічний позов на $350 млн.

За керівництва Федоришина, підприємство програє господарські спори в судах. Зокрема у вересні 2025 року, господарський суд Києва стягнув зі "Спецтехноекспорт" повернути Агенції оборонних закупівель понад 36 млн грн через зірваний контракт із чеською компанією SH Commerce. Того ж місяця ЗМІ повідомили про збитки понад 146 млн грн у постачаннях озброєння до Індії, до яких, за їхніми даними, може бути причетний брокер Олексій Багрій. На запит редакції щодо деталей справи відповідь за підписом Федоришина містила відмову коментувати з посиланням на можливу шкоду нацбезпеці.

Нагадаємо, Федоришин - адвокат за фахом - очолює "Спецтехноекспорт" з 24 березня 2025 року; з того ж року підприємство підпорядковується Міноборони. До цього він обіймав посаду заступника голови Фонду державного майна, а згодом тимчасово очолював Фонд.

У грудні 2025 року Федоришин балотувався на посаду голови Державної митної служби. Згідно з поданою декларацією, у 2025 році, працюючи в "Спецтехноекспорті" — підприємстві, яке перебуває у стадії припинення, — Федоришин отримав заробітну плату у розмірі 2,4 млн грн, а також 1000 грн державної допомоги за програмою "Зимова підтримка".



Як повідомляли Українські Новини, у 2024 році Кабінет Міністрів передав дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт" із управління Головного управління розвідки Міністерства оборони до сфери управління Міноборони.