Большое горе настигло актрису Ирину Безрукову, у которой в результате тяжелой болезни умер сын. Знаменитость посвятила ему трогательные строки.

Так, Андрей Ливанов, единственный сын Безруковой, скончался в 2015-м году, не справившись с сахарным диабетом. Парню было всего 25 лет. Ирина до сих пор тяжело переживает утрату. Актриса поделилась воспомнианиями об Андрее у себя в Инстаграм в день его рождения, 6 декабря, пишет Politeka.net.

"Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь, хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты. Очень стараюсь, как ты просил - вернуть любовь и радость в свою жизнь. Иногда даже кажется, что почти получается… Люблю тебя, очень скучаю, твоя Мама…", - говорится в послании.

Безрукова поделилась кадрами с сыном и показала цветущую орхидею в горшке, которую тот когда-то подарил ей на День матери. Примечательно, что растение зацветает на День матери и продолжает цвести в день рождения Андрея и на Новый год. И так уже много лет.

Пользователи Сети разделили с Безруковой боль ее утраты:

"Слова любящей матери! Как Андрею повезло иметь такую прекрасную маму ❤️ И как же Вам, Ирина, повезло иметь такого невероятного сына! 💙 Наши души бессмертны!"

"Светлая память, Вашему сынуличке. 🌹🌹Он - Ваш ангел хранитель, гордится Вами. Вы - удивительной: красоты, силы, ума, мудрости, таланта человек.🌹🌹🌹"

"🙏 Невозможно читать ваши строки и смотреть это видео без слёз 😔 Обнимаю Вас крепко в День Рождения вашего сыночка...он рядом... Орхидея - прекрасна"

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