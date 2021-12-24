Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот переживает тяжелые времена, ведь после скандала с домогательствами, разрывами контрактов на 12 миллионов долларов и увольнением из сериала, мужчина также отдалился от семьи. Как выяснилось, супруга актера забрала детей перед празндиками и покинула дом. Об этом сообщает издание
Так вышло, что после обвинений в домогательствах сначала от Криса Нота отвернулись коллеги, а теперь и жена. Недавно в сети появились фото, на которых видно, как жена актера Тара Уилсон с детьми гуляла без обручального кольца. Она была замечена репортерами в Лос-Анджелесе.
Причем комментировать размолвку пара не собирается, а сам мужчина тоже комментариев не дает. Отметим, 16 декабря на Криса Нота обрушились обвинения в изнасиловании от двух женщин. Актер все отрицает, и вина его не доказана, однако коллеги по сериалу «Секс в большом городе» не заступились за него.
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Ранее актриса Сара Джессика Паркер на своей странице в Инстаграм написала заявление, в котором от своего имени и имени коллег прокомментировала обвинения в сексуальном насилии в адрес актера Криса Нота.
"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это", – говорится в сообщении.
Примечательно, что поддержки мужчина от коллег не получил, словно не был с ними многие годы на проекте.
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