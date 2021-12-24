Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот попал в центр скандала из-за обвинений от двух женщин в домогательствах, от актера отвернулись коллеги и начались проблемы в семье.

Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот переживает тяжелые времена, ведь после скандала с домогательствами, разрывами контрактов на 12 миллионов долларов и увольнением из сериала, мужчина также отдалился от семьи. Как выяснилось, супруга актера забрала детей перед празндиками и покинула дом. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Chris Noth Hopes to Spend Christmas with Wife Tara Wilson Amid Sexual Assault Allegations https://t.co/wwoeyMAfek — News 100 Media (@xedipiworos) December 23, 2021

Так вышло, что после обвинений в домогательствах сначала от Криса Нота отвернулись коллеги, а теперь и жена. Недавно в сети появились фото, на которых видно, как жена актера Тара Уилсон с детьми гуляла без обручального кольца. Она была замечена репортерами в Лос-Анджелесе.

Причем комментировать размолвку пара не собирается, а сам мужчина тоже комментариев не дает. Отметим, 16 декабря на Криса Нота обрушились обвинения в изнасиловании от двух женщин. Актер все отрицает, и вина его не доказана, однако коллеги по сериалу «Секс в большом городе» не заступились за него.

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Chris Noth's 'very upset' wife Tara Wilson is seen without her wedding ring as she is pictured for the first time since the Sex and the City star was accused of raping two women

======https://t.co/b6wMHLPtqR pic.twitter.com/7vRIZ6vtus — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) December 22, 2021

Ранее актриса Сара Джессика Паркер на своей странице в Инстаграм написала заявление, в котором от своего имени и имени коллег прокомментировала обвинения в сексуальном насилии в адрес актера Криса Нота.

"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это", – говорится в сообщении.

Примечательно, что поддержки мужчина от коллег не получил, словно не был с ними многие годы на проекте.

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