Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, переможниця "Танців з зірками", розповіла про хворобу, з якою зіткнулася.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною танцівницею та хореографом з України. Зірка нещодавно погодилася попрацювати в Грузії, ставши хореографом-постановником місцевих "Танців з зірками". Не забуває Ілона і про Instagram, де цього разу розповіла про свою хворобу.

"Омікрон!!!

Багато запитували мене як саме протікало захворювання і які були симптоми?! Як лікувалася? Вирішила написати пост про це.

Все сталося раптово і спочатку я навіть не зрозуміла що це ковид - новий штам. Так як всі симптоми дуже нагадують звичайне ГРВІ.

Симптом:

- першіння в горлі

- слабкість загальна і нездужання

- головний біль

- температура 37-37,5

- легкий нежить

Тільки здавши тест я зрозуміла що у мене ковид. Чоловік перебував зі мною весь цей час і він не захворів, мабуть його імунна система сильніше, а може просто Бог відвів, хоча всі симптоми у нього теж були,але при цьому негативний тест.

Я здавала аналізи крові: загальний, д-димер, коагулограму і робила рентген. Аналізи, слава богу,для протікання хвороби були +\- в допустимих параметрах, але головне було те, що інфекція була вірусна, а не бактеріальна - це вже була моя перемога.

Спосіб лікування: вітамін Д, вітамін С, цинк, рясне пиття всіляких чаїв на основі меду, імбиру, лимон, відвар трав, омега-3, грузинська ча-ча, дихальна гімнастика за методом А. Н.Стрельникової, часто вимірювала сатурацію і хороші позитивні думки.

Але пару днів були панічні атаки і це жесть була, вперше в житті думала що помру в чужій країні і не побачу дітей!!! У підсумку почала відволікати себе позитивними серіалами, танцями і грою в карти!

А як було у вас і як побороли цю гидоту?",- написала зірка.

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