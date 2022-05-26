Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая не так давно вышла замуж и жила на две страны – Украину и Швейцарию, часто делится в Instagram подробностями своей жизни. Так, недавно телезвезда впервые показала свою вторую маму – свекровь, а теперь поделилась милым черно-белым фото. В подписи к фотографии девушка поделилась своими размышлениями о войне, а также призвала украинцев не привыкать ко всему этому злу.

"3 месяца войны, разделившей нашу жизнь на "до" и "после"… Жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. В условиях войны мы научились жить по-новому. Наши ценности и отношение ко всему изменились на 180 градусов. Мы начали дорожить тем, что раньше принимали как обычное. До войны я привыкла, что с родными мы виделись очень часто, в важные моменты моей жизни они всегда были рядом. А теперь я понимаю, что это не привычка, а самая настоящая роскошь! Я постоянно благодарю Бога, что самые дорогие мне люди сейчас в безопасности и со мной", - поделилась Иванна.

Также она добавила, что соскучилась по Киеву, мечтает попасть в свой дом в столице и заниматься любимым делом. Кроме того, Онуфрийчук обратилась к поклонникам с просьбой.

"Война действительно многое расставила по своим местам, сорвала маски и показала, кто есть, кто без фальши. Но у нас нет никакого права привыкать к этой страшной реальности. Хотя я вижу, что есть и те, кто уже привык. Но я не понимаю этого абсолютно. Мы не должны останавливаться делать все для помощи другим, нашей победы. Недопустимо привыкать жить со злом. Мы должны кричать о войне на весь мир, каждый день, чтобы это зло кончилось!", - написала ведущая.

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