Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, вторая героиня "Холостячки", которая сейчас активно выступает на благотворительных концертах в поддержку Украинцев. Звезда старается часто показыватьв Инстаграм, как проходят ее будни теперь, а также успевает делиться личным.

В этот раз артистка порадовала рассказом: она вернулась домой с концертов не просто так, а ради встречи с семьей на празднике. Это была свадьба ее сестры и Злата не могла пропустить церемонию.

Сам вечер растрогал звезду, и она едва сдержала слезы:

«И тут я заплакала, как это трогательно. Евгений, ты краш. Поздравляю с этим желанным днем! А ты будешь всегда моей маленькой любимой девочкой!».

Мы писали, сейчас Огневич путешествует по миру и дает благотворительные концерты в поддержку Украины.

А 22 июня звезда пришлось срочно возвращаться в Украину из-за семейных обстоятельств. Артистка вылетела из Италии в Польшу, а потом приехала во Львов. Но там не успела на поезд и пришлось ночевать в отеле. И там Злата показала, что ее ждало.

"На меня ждало ночное искушение", - написала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич изумила поведением на концерте заграницей

А еще Politeka сообщала, что экс-"холостячка" Огневич рассказала, как ее отец героически спасает людей

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