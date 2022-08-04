Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева не только актриса, певица и модель, но и волонтер. С начала военной агрессии россии против Украины, она бросила все свои силы на помощь украинской армии.

Сегодня она празднует свой День рождения. Вместо поздравлений она попросила задонатить на благотворительный счет по ссылке.

"Привет, сегодня мой день рождения и я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые слова. Все мы сейчас мечтаем лишь об одном. Потому давайте сейчас поддержим наших защитников. Без лишних слов, приглашаю вас присоединиться к банке, на нужды наших защитников", - обратилась к украинцам Даша Астафьева.

Она также добавила, что гордится нашей страной и каждое мгновение все больше.

"Я верю, что мечты сбываются только коллективным желанием. Давайте вместе приблизим эту мечту", - завершила Даша Астафьева.

Поклонники знаменитости быстро присоединились к инициативе. Кроме того, многие оставили для Даши комплименты под видео:

"С Днем Рождения цветочек... жаль что в такое время, но продолжаем жить и помогать армии", "Вы такая искренняя", "Сильная, смелая, прекрасная Даша".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.