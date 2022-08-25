Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнительница и модель продолжает интриговать различными кадрами. Даша все больше уделяет время помощи украинцам, поэтому в Инстаграм у нее не так много глянцевых кадров, как ранее.
С 24-го февраля певица делает акцент на помощи ВСУ и пострадавшим людям, а также помощи для животных. Артистка занимается помощью и сейчас, поэтому в Инстаграм периодически появляются интересные истории с Дашей.
«Знакомлю вас с людьми, которых должна знать вся страна! Олег Крот – украинец, который с начала вторжения задонатил 60 миллионов долларов на ВСУ. Молча. Обожаю айтишников. Увидите на улице, скажите спасибо и обнимите» - высказалась Даша.
Также на своей странице в Инстаграм украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева тоже примеряла патриотический наряд в День флага Украины.
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"Мне бы хотелось, чтобы через 10 лет, оглядываясь назад, мы ценили то, что у нас есть, а также гордились теми достижениями, которые были сделаны за все это время", - написала артистка в комментариях к снимку.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.