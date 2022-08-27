Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась игривым видео, на котором спустя год после родов показала фигуру до и после похудения.

Так, сначала Дашу в кадре можно увидеть спустя короткое время после родов, где она еще не вернулась в свою привычную форму. А затем девушка демонстрирует результаты своих трудов – она здорово похудела. Теперь, спустя год после рождения сына Льва, блогерша выглядит очень стройной и подтянутой.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Я помню, как после беременности мне писали комментарии по типу: "она выглядела раньше стройнее, что с ней стало" и тд. Но я знала, что мне нужно только время и мое упорство. P.s. Хейтеры, держите свою стражу".

Поклонники тут же принялись комментировать видео Даши: "Красавица и большая молодец. Только так держать", "Вы прекрасны в любом весе и виде, Даша", "Класс", "Молодец, так держать", "Это же сколько труда вложено в такую ​​шикарную фигуру. Еще лучше смотришься, чем перед беременностью", "Молодец. После беременности надо дать своему телу время на восстановление, и не требовать от него сразу той формы, которая была", "Хейтеры вероятно не понимают процессов беременности и родов, восстановления потом".

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