До знакомства и появления чувств к нынешней жене Камалии - Захур состоял в браке с женщиной, родом из россии.

Как сообщает Politeka.net, самая богатая украинская певица Камалия и ее муж, пакистанский миллиардер, Мохаммад Захур давно очаровали публику нежными и чувственными отношениями. Однако, до знакомства и появления чувств к нынешней жене он состоял в браке с женщиной, родом из россии.

Камалия в интервью для Rostyslove рассказала, какие отношения у нее с бывшей супругой ее мужа.

На момент, когда Камалия познакомилась с Захуром, он был уже 8 лет, как в разводе. Несмотря на то, что с детьми Захура от первого брака они стали настоящей семьей, с экс-женой общий язык Камалии найти так и не удалось. Причиной тому послужили сплетни, которые о ней распускала москвичка.

"Я с ней не знакома лично. Я видела на фотографиях, на видео. Но она очень много плохого говорила обо мне в начале нашего брака. Поэтому у меня нет никакого желания с ней общаться... Я очень френдли человек. Но как я узнала о распускании сплетен обо мне, не было никакого желания знакомиться с ней", - поделилась Камалия.

Напомним, на певице Камалии Мохаммад Захур женился в 2003 году. В 2013 году у супругов родились двойняшки – дочери Мирабелла и Арабелла. Дети бизнесмена от первого брака живут с ним за границей.

По словам Захура, старшие сын и дочь осознают, что рф напала на Украину и совершает геноцид, поэтому полностью осуждают действия российских захватчиков.

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