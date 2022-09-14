Как пишет Politeka.net, на странице в Instagram нотариус Кристина Горняк рассказывает о своей повседневной жизни и не упускает ни одного события.

Выяснилось, что она уехала из Киева с подругами на две недели. Отдохнуть девушки решили в Вене.

В своих stories жена Остапчука подробно показала приезд в столицу Австрии.

На первом кадре она продемонстрировала уставший вид после двухдневного переезда на автомобиле. Она призналась, что мечтает о теплом супе.

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Потом показала, как разбирает вещи в квартире.

Еще на одном снимке показала вид из окна своего временного жилья.

Интересно, что Владимир Остапчук отписался от Кристины в Instagram, что тоже дает основания полагать, что между ними произошел серьезный разлад. На ее же страничке последнее упоминание о муже - 6 мая 2022 года. После этого - ни слова.

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