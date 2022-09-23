Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная певица с украинскими корнями. Звезда с 2014 года живет и работает в России, а после начала войны перестала выходить на связь. А недавно Лорак опубликовала новое фото в Инстаграм, вернувшись обратно. Звезда решила не упоминать Украину и говорила только о себе.
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала запроданка.
Теперь Лорак решила опубликовать открытое письмо на своем официальном сайте.
"Никто не вправе мне диктовать, каким образом мне любить и поддерживать свою страну. Свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как считаю нужным и достойным. Я не прошу всех соглашаться со мной, но я прошу уважать мое мнение. Потому что демократия – это уважение мнения других. Это цивилизованный путь любого демократического государства, в котором главной ценностью считается человеческая жизнь, семья, мир и процветание.
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Поэтому ни «ДНР», ни «ЛНР», ни «Правый сектор», ни «Свобода», не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне!", - написала Лорак.
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