Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист смутил поклонниц новой фэшн-фотосессией.

Как видно, на новых фотографиях Тарас запечатлен в светлой комнате с диваном, он как настоящая модель, элегантно позирует фотографу. Перед камерой актер появился в стильном светлом костюме, с бежевой водолазкой и белыми ботинками. Также на фото присутствует модная сумка и бутылочка воды.

Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Цымбалюка, засыпая его комплиментами: "Вау! Я тоже хочу белое", "Ух ты, какой красивый", "На стиле", "Шикарный вид", "Классный прикид, мне нравится!", "Ну красивый", "Как цветок. Тебе подходят такие цвета!", "Вау, огонь", "Вау! Класс, красавец", "Красивый!", "Какой Вы красивый", "Супер", "Красавчик", "Красиво", "Вам очень подходит такой стиль", "Красивый прикид", "Вам очень подходит белый цвет", "Красавчик", "Очень стильно", "Красавчик", "Очень красивый", "Развод вам пошел на пользу", "Совершенство и профессионализм – это ваша игра, и вы в ней мастер", "Огонь".

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