Как сообщает Politeka.net, украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) публикует на страничке в Intagram свежие фото, которые с нетерпением ждут его многомиллионная армия поклонников. Он частенько меняет свой образ и не боится экспериментировать. В этот раз артист неожиданно показал на своей странице в Instagram новый цвет волос и эпатажный маникюр.

Когда певец начинал свою карьеру, у него был светлый цвет волос. Потом более года артист имел насыщенно темный цвет волос, что очень подходило к его сценическому образу и одной линзе в левом глазу. В этот раз MELOVIN решил освежить свой внешний вид, покрасившись в яркий розовый оттенок.

В дополнение к смелому цвету прядей, певец сделал острый маникюр. На втором видео он похвастался длинными ногтями черного цвета, которые ему нарастили прямо на кухне.

Стоит отметить, что MELOVIN неоднократно появлялся на публике в эпатажных образах, удивлял смелым и необычным нарядам, а также яркими изменениями во внешности.

Константин Бочаров не всегда выглядел таким, каким его привыкли видеть фанаты. До 18 лет он не мог похвастаться таким количеством татуировок и аксессуаров.

Напомним, Melovin после резких высказываний о языковом вопросе показал закулисье съемок.

Как сообщала Politeka, Melovin резко высказался на тему языкового вопроса, появилось видео.

Также Politeka писала, MELOVIN резко высказавшись о русскоязычных певцах признался, чего боится больше всего из-за них.