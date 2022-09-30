Как сообщает Politeka.net, украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) публикует на страничке в Intagram свежие фото, которые с нетерпением ждут его многомиллионная армия поклонников. Он частенько меняет свой образ и не боится экспериментировать. В этот раз артист неожиданно показал на своей странице в Instagram новый цвет волос и эпатажный маникюр.
Когда певец начинал свою карьеру, у него был светлый цвет волос. Потом более года артист имел насыщенно темный цвет волос, что очень подходило к его сценическому образу и одной линзе в левом глазу. В этот раз MELOVIN решил освежить свой внешний вид, покрасившись в яркий розовый оттенок.
В дополнение к смелому цвету прядей, певец сделал острый маникюр. На втором видео он похвастался длинными ногтями черного цвета, которые ему нарастили прямо на кухне.
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Стоит отметить, что MELOVIN неоднократно появлялся на публике в эпатажных образах, удивлял смелым и необычным нарядам, а также яркими изменениями во внешности.
Константин Бочаров не всегда выглядел таким, каким его привыкли видеть фанаты. До 18 лет он не мог похвастаться таким количеством татуировок и аксессуаров.
Напомним, Melovin после резких высказываний о языковом вопросе показал закулисье съемок.
Как сообщала Politeka, Melovin резко высказался на тему языкового вопроса, появилось видео.
Также Politeka писала, MELOVIN резко высказавшись о русскоязычных певцах признался, чего боится больше всего из-за них.