Актриса Анна Саливанчук, которая живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, поделилась вкусным рецептом.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук любит делиться яркими образами в Инстаграм, рассказывать о себе и делится полезными рецептами. В этот раз Анна побаловала фанатов новым рецептом для всей семьи.

«Рецепт пышного бисквита, ингредиенты: 3 яйца, 150 г сахара, 110 г муки, масло, цедра лимона, ванильный сахар.

Сначала надо взбить яйца до плотной и пышной пены. Для этого можно использовать блендер с насадкой, венчик, планетарный или обычный миксер. После того, как яйца взобьются, добавьте 150 г сахара и продолжайте взбивать на средних оборотах.

После того, как яйца увеличатся в объеме в 3 раза, необходимо всыпать 110 г муки и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой, можно использовать минимальные обороты миксера.

Также основа для любого тортика. Выпекать бисквит рекомендую в круглой раздельной форме, дно формы застелите специальным пергаментом и осторожно вылейте тесто, также пергамент можно смазать сливочным маслом» - высказалась Анна.

После работы с фотографом Анна показала, как проходят ее будни.

«У меня вместо кабанчика – перепелка. Но я такая голодная, что и кабанчика бы съела! А вот поужинали, теперь сладости и машинка.

Наелась, хочется побыть в тишине, но это нереально. Сил нет, но мейк такой красивый… что не хочется умываться!»- поделилась Анна.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

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