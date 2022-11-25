Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина недавно отправилась заграницу для съемок в новой киноленте. Артистка заранее готовилась к этому дню и успела поделится кадрами со своей работы.

Не забывает при этом Мишина рассказывать о моментах более личных. К примеру, она уже пожаловалась на один момент с услугами красоты: «Почему повсюду заграницей просто ужасно делают ногти?».

После этого Ксения напомнила о том, как сохранить качество волос даже при переездах: «Капсулы для волос! Каждая содержит в себе витаминки и полезные компоненты, которые насыщают каждую волосинку. Натуральный состав и даже натуральная желатиновая оболочка!».

Ранее Ксения выговорилась о работе ВСУ:

«Воины! Наши воины света! Столько всего хочется написать от гордости за наших воинов. Честно, я даже как женщина ощущаю большую защиту от таких мужчин. Мужчин, которые позволяют существовать нашему будущему!» - написала Ксения.

Также она привела в пример хорошую цитату по теме с одним интервью: «Россия не несла такого политического и военного поражения за последние 100 лет».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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