По словам Фагота, теперь люди, записываясь на прием в больницу, исходя из графиков обстрелов города российскими оккупантами.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, а с 24 февраля и военнослужащий Олег Михайлюта, более известен под псевдонимом Фагот, поделился рассказом своего знакомого доктора, который очень ярко демонстрирует изменения в жизни украинцев в реалиях войны. Историей врача он поделился на своей странице в Инстаграм.

По словам Фагота, теперь люди, записываясь на прием в больницу, исходя из графиков обстрелов города российскими оккупантами.

"Знакомый доктор недавно у пациентки спрашивает: "Вам удобнее в пятницу или в понедельник на прием?" О она ему: "Давайте в пятницу, потому что по понедельникам у нас обстрелы". Мы – вечная нация. Мы непобедимы", – поделился лидер группы "ТНМК". Кроме того, музыкант опубликовал снимки, на которых позировал возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

В комментариях под публикацией поклонники делились собственными историями о том, как война повлияла на них: "Именно так я записывалась в парикмахерскую", "Я так же говорю со своим косметологом", "Мой ответ такой же, когда на курсы записывалась", "Настоящий храбрый казак!", "Я все больше восхищаюсь украинцами и не могу остановиться".

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.