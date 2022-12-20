Как сообщает Politeka.net, украинская певица Алина Гросу с начала полномасштабного вторжения россии в Украину находилась дома, занималась волонтерством. Однако сейчас она уехала в США, из-за чего ее атаковали хейтеры. Артистка решила одним комментарием в Инстаграм-Сториз сответить им всем.
Артистка улетела в США совершенствовать актерские и вокальные навыки. Вместе с поддержкой от фанатов, звезда получила волну критики, что она уехала из страны в такое тяжелое время. Алина Гросу не стала это терпеть и ответила.
Украинская знаменитость же напомнила пользователям сети, что едва ли не единственная из артисток, ни разу не выезжавшая за границу с февраля, а сейчас, говорит, должна наполниться, чтобы снова отдавать себя жителям Украины.
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"Я была в Украине все эти почти 10 месяцев, так что эта тема меня не касается. Я была, пока чувствовала, что нужна не только помощь, но еще и мое личное присутствие. Я, наверное, одна из немногих, кто был постоянно в стране, не уехал в первые же дни войны, а оставался с людьми. А теперь, чтобы и другим помогать, нужно самой что-нибудь иметь, расти, идти вперед. Я не переезжаю, а только учусь здесь", — ответила украинская певица Алина Гросу.
Напомним, Гросу показала своего малыша в кроватке и рассказала, как его зовут.
Как сообщала Politeka, пополнение в семье Гросу, звезда показала малыша.
Также Politeka писала, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции.