Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из ресторана и рассказала, как стала официанткой ради благой цели.

Как оказалось, Наталка и некоторые ее коллеги-актеры стали официантами в одном из киевских ресторанов, чтобы собирать средства на благотворительность за счет чаевых и пожертвований посетителей. На снимках можно увидеть, что кроме Наталки к акции присоединились актеры Тарас Цымбалюк и Арам Арзуманян. Они со специальными бейджиками разносили еду и напитки гостям ресторана и собрали весьма внушительную сумму.

В подписи к публикации Денисенко раскрыла все подробности акции, и куда направят средства: "Мы собрали 223 428 грн. Недавно я с моими коллегами и знакомыми поработала официанткой в ресторане @fish.fetish_kyiv для важной цели. Спасибо всем, кто пришел, заказывал, и оставлял чаевые. Все средства передали @denis_khrystoff, и они пойдут на помощь пострадавшим от войны. Особая благодарность за идею и организацию благотворительного события @got.sveta".

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