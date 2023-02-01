Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая. Звезда после начала полномасштабного вторжения потеряла работу, а теперь стала ведущей утреннего шоу на телеканале "Дом". Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ребрик показала утренний образ в юбке и кофте.
"Уже февраль…
Снова февраль…
Еще февраль…
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Держим строй! Работаем! Помогаем! Донатим! Идем вперед. К победе", - написала Лилия под публикацией, где позировала на студии.
Фанаты, включая актрису Ольгу Сумскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А почему канал называется ДОМ? Почему не ДІМ?";
"Спасибо ВСУ, что "лютий", а не "февраль"!!! Слава Украине!!!";
"Ты красавица, Лиля! Наша украиночка!";
"Супер свитер";
"Все обязательно будет хорошо";
"Уже почти год полномасштабная война, а каналы и некоторые программы украинского телевидения до сих пор на российском языке. Это не к Вам, Лиля, скорее к владельцам и директорам канала просто бесит, что и дальше многие толерантны в этом вопросе, или слишком принципиальны, чтобы что-то понять и изменить";
"ка же вы прекрасная. Люблю вас. Спасибо вам, что уделили минутку при встрече в эпицентре)))".
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