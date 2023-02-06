Известная певица и активистка Даша Астафьева ответила на самые интересные вопросы фанатов и затронула прошлое.

Актриса, модель и певица Даша Астафьева ответила в Инстаграм на самые популярные вопросы поклонников, впечатляя также архивными кадрами. Затронула артистка также и свое прошлое, заодно успев сравнить, какой стала теперь.

Известно, что Даше часто приписывали различные увлечение уколами красоты, критиковали из-за дерзких образов или интересовались ее нарядами. Сейчас артистка решила не только показать, какой была в детстве, но и сравнила с той, какая она теперь.

Напомним, Даша сейчас занимается волонтерством и помогает ВСУ, донатит различным фондам и даже готовит вкусности для наших защитниц и защитников.

Артистке написали, что следят за ней уже много лет, и она все еще удивляет и кадрами, и образами: «Рубрика: олды тут».

Дашу поблагодарили за ее помощь ВСУ и за то, что она не выехала и продолжает помогать. Артистка сопроводила свой ответ фото из места, где с другими волонтерами продолжает готовить еду в качестве помощи.

«Я тут. Мы тут. До конца с вами!» - пишет Даша.

Также артистка выложила очаровательные фото из необычного места, но обеспокоила своим настроением.

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

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