Актриса, певица и волонтер Даша Астафьева в этот раз поделилась с фанатами архивным фото. На нем она запечатлена еще подростком рядом с подругой. Судя по комментариям, многие едва узнали Дашу.

«Секрет взрослой жизни в том, что ты действительно любишь и ценишь. Просто его становится больше. Узнали на первом фото повелительницу ковров?», - написала звезда.

В сети принялись восхищаться Дашей, которая в очередной раз доказала – свою красоту она не переделывала и всегда выглядела натурально:

«Уже тогда стильно одетая🔥😂; Похоже, что у всех нашего возраста были одинаковые покрывала и ковры🤗🤗; У меня был такой же топ 💋 какая ностальгия….🔥👏😍;

У вас не было детства, если нет таких фотографий; Сцена: Бессмертная классика; У всех был такой топ, а еще титаник); Даша, вы повелительница ❤️ а что за красивая девушка рядом с вами?».

Решила певица также вспомнить о двух новых проектах: личном проекте с приготовлением вкусностей, а также о шоу, которое будет вести Леся Никитюк.

«С вами пообедать можно?» - спрашивают в сети. На что Даша отвечает: «Скоро уже будем!».

Поинтересовались у нее, как ее впечатления от участия в новом проекте с коллегой Лесей Никитюк.

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