В этот раз Мария рассказала, как история о «печенье» в свое время шокировала ее. Артистка призвала обратить на это внимание, поскольку в ней слишком много смыслов.

«Ну будем откровенны, сколько нас, девушек, на планете воспитаны с этими «печеньями», «лепестками», «бутончиками»… Сколько ответов мам: «вырастешь, сама все узнаешь, я же как-то выросла и ничего, нормальная». Сколько стыда вкладывалось даже в желание поговорить о сексе.

А сегодня у нас есть каждая вторая женщина, которую либо добивались, либо ощупали, либо принудили к первому сексу, либо изнасиловали. О количестве ребят, испытавших в детстве притязаний от родственников, вы охренеете, если узнаете!» - возмутилась Ефросинина.

Артистка обратила внимание, что сексуальное образование в школах очень необходимо! Но еще важнее отложить все, собрать свои мозги в кучу, прочесть хотя бы одну книгу о половом воспитании, и начать говорить со своим ребенком.

Украинки также поделились своим мнением:

«👏Соглашаюсь с вами! Моей дочери 7 лет, я совершенно открыто отвечаю на все ее вопросы!; Было интересно слушать, и некоторые вещи как мама взяла для себя;

Очень жду учебного года, когда в школах появится подобный предмет; Каждая мама мальчика должна вкладывать ему в голову, что можно и что нет, что допустимо, а что нет; Очень больно слышны такие истории… 😢».

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.