Ефросинина высказалась, что на данный момент не существует эффективных юридических механизмов, которые могут использоваться для привлечения к ответственности российских чиновников.

Маша Ефросинина решила отправить поздравления в связи с конференцией United for Justice, организованной Офисом Президента и Офисом Генерального Прокурора. Ведущие юристы со всего мира, эксперты по международному праву, генеральные прокуроры, представители законодательной и исполнительной власти и дипломаты собрались в Львове на этом мероприятии, которое высоко оценили за уровень безопасности.

Цель конференции - развитие ответственности за военные преступления в масштабах всего мира. Все участники единодушны в том, что высшее руководство России должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии, ставшее причиной множества других военных преступлений. Однако, важно отметить, что на данный момент не существует эффективных юридических механизмов, которые могут использоваться для привлечения к ответственности российских чиновников.

Хотя Международный уголовный суд может рассматривать дела о геноциде и преступлениях против человечности, он не имеет права рассматривать дела об агрессии. Поэтому, чтобы гарантировать индивидуальную ответственность за это преступление, необходимо создание специального международного трибунала по делу о преступлении агрессии.

Мария написала, россия ведет войну не только против Украины, но и против всего мирного сообщества. Это наиболее жестокая война в Европе с времен Второй мировой войны и является нарушением международного права. Россия игнорирует международные конвенции и устав ООН, а военные преступления и террор против мирного населения - это умышленная стратегия государства-агрессора. Если агрессор не будет наказан, это приведет к распаду действующей системы международного права и к росту новых вооруженных конфликтов.

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