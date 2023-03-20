Наталка Денисенко написала о том, что писать о беременности женщине просто неуместно, ведь кого такие слова могут серьезно обидеть.

Накануне звезда сериала "Крепостная" и других романтических лент, Наталка Денисенко опубликовала серию кадров, и один из них вызвал бурную реакцию пользователей. Они буквально заподозрили ее в беременности. Актриса решила ответить на эти подозрения в своих Инстаграм-Сториз.

В частности, актриса продемонстрировала стройную талию и объяснила, что так просто вышла на фотои она не беременна. Она призналась, что живот у нее торчал всегда и на фото она просто его не втянула. Также у нее хорошая широкая грудная клетка – досталась от папы, как и круглые ягодицы.

"Не у всех может быть пресс и тоненькая талия. Я люблю такое свое тело... Люди, перестаньте мне писать что я беременна! Это минимум – некорректно! Я не беременна", — добавила Наталка Денисенко.

Также Наталка Денисенко написала о том, что писать о беременности женщине просто неуместно, ведь кого такие слова могут серьезно обидеть. На фото она в таком ракурсе закрывает рукой изгиб талии, плечо повернуто, живот и диафрагма вперед, и кажется что там что-то, но это просто ракурс.

"А представьте например, если бы я не могла забеременеть, или наоборот скрывала беременность — а мне писали "Вы беременны?". Или я бы комплексовала по поводу фигуры и после этих вопросов села на нездоровую диету? Будьте экологичнее! И не только со мной", — заявила артистка.



Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.