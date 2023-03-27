Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашние куриные сосиски с сыром.

"Приготовим невероятные сосиски для ваших деток, для всей семьи. Это проверенный рецепт, вкусно, легко и просто", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

куриное филе - 500 г (2 шт.)

яйца - 2 шт. или 3 шт. белка

сливки (жирность не менее 30%) или сметана (жирность не менее 20%) - 80 мл

сыр - 50-70

соль

белый перец, укроп - по желанию

Куриное филе нарежьте кусочками и отправьте в чашу блендера. Отправьте туда же яйца, сливки, соль, белый перец, укроп. Пробейте все с помощью погружного блендера или комбайна до однородной массы. Добавьте в куриный мусс мелко нарезанный сыр и перемешайте. Переложите фарш в кондитерский мешок с насадкой диаметром 16 мм.

"Смочите рабочую поверхность, приклейте на нее термостабильную пищевую пленку и разрежьте ее на две части. Отсадите на пищевую пленку сосиски, отступив от края 1 см. Заверните сосиски в пленку. Сформируйте таким образом все сосиски. Отправьте сосиски в горячую воду и отварите на слабом огне в течение 10 минут", — объясняет Елизавета Глинская.

Потом перекладываем сосиски в холодную воду, снимаем с них пленку и обжариваем нескольких минут на растительном масле или смеси растительного и сливочного масла.

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