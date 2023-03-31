Украинский хореограф и участник группы Rumbero's, звезда 11 сезона "МастерШеф" Амадор Лопес хочет попробовать себя в новом апмлуа.

Амадор Лопес получил шанс попасть в состав национального жюри "Евровидение-2023", пишет Politeka.net.

Напомним, сейчас в "Дие" проходит голосование за состав национального жюри "Евровидение-2023".

Кандидатов пятнадцать, но проголосовать можно только за одного.

Среди кандидатов - оперная певица Елена Гребенюк, певец, хореограф, хореограф-постановщик Елена Шоптенко, пианист Евгений Хмара, фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, участник группы "ТНМК" Александр "Фоззи" Сидоренко, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, группы ADAM Михаил Клименко, певица Светлана Тарабарова, певица ROXOLANA, а также шоумен Амадор Лопес.

Амадора знают многие зрители – он сотрудничал с шоу «Танцы со звездами», «Танцую для Тебя», Майданс-2 и «Фабрика звезд».

В 2008 году выиграл в шоу «Танцую для тебя», а уже в 2009 году возглавил жюри «Танцую для тебя-2» и «Танцую для тебя-3».

Амадор Лопес даже установил танцевальный рекорд – это был самый большой флешмоб, где одновременно танцевало 22,5 тысячи человек.

Шоу-балет «Rumbero's», созданный Амадором Лопесом, работает с известными звездами эстрады Украины.

Став участником «МастерШеф-11», Амадор Лопес стал настоящей звездой кухни. Зрители полюбили Амадора за его искренность, эмоциональность, открытость.

«У меня ни с кем не было никаких конфликтов, а только прекрасные дружеские отношения. Мы столько времени провели вместе, со многими общаемся и по сей день», - рассказывал Амадор о своих отношениях с другими участниками проекта.

Также Амадор Лопес признавался, что именно его эмоциональность помешала ему продолжить участие в шоу.

«Я очень эмоциональный человек, и мне тяжело бороться со своими эмоциями. А здесь постоянно ситуации, с которыми я не сталкивался раньше. Конечно, это стресс и паника. Помимо проверки кулинарных способностей, это еще и давление на психику…»

Комментируя теплое восприятие зрителя, Амадор говорил, что это взаимно.

«Я люблю своего зрителя, зритель любит меня, все взаимно, что здесь такого. Я всегда стараюсь вести себя достойно: и в жизни, и на экране».

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