В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво поделился интересным рецептом с креветками, который не займет много времени на кухне. Кулинар рассказал в Инстаграм пошаговую инструкцию, но удивил украинцев не только блюдом.

«Креветки для особенного ужина. Нарезкой морепродуктов и сетом суши уже никого не удивишь, а вот интересным блюдом, приготовленным собственноручно – с легкостью! Сегодня готовлю конвертики с креветками.

📜 Ингредиенты (для 1 шт.):

• Рисовая бумага – 4 шт.

• Креветка очищенная – 1 шт.

• Авокадо – 1 шт.

• Перец чили – 1 шт.

• Соевый соус

Заворачиваем начинку в конвертик из рисовой бумаги и обжариваем в корочку» - поделился Эктор. Впрочем, украинки обратили внимание именно на необычный маникюр кулинара.

Отметим, Эктор с первых дней вторжения россии старается освещать все знаковые события, которые происходит в Украине.

За это его страницу в Инстаграм несколько раз блокировали из-за атаки российских ботов. К счастью, ему удалось ее вернуть. Потому шеф-повар продолжил свою деятельность. Несколько дней назад он опубликовал в Инстаграм пост о знаковом событии для Украины.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" разозлил украинцев кадром с украинским защитником.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" появился на публике в роскошной вышиванке.

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