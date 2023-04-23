Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором жестко высмеял брифинг от МО РФ в исполнении "отрицательно умного" спикера Конашенкова.

В ролике Юрий примерил на себя образ Конашенкова и отчитался за ситуацию со "шлепком" в Белгороде. Как известно, на днях в российском Белгороде произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека. В министерстве обороны россии заявили, что причиной взрыва стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Именно об этом взрыве шутливо рассказал Великий в образе Конашенкова на брифинге. В подписи к публикации на ютуб комик написал: "Снова в эфире очередной "потерьнетный" брифинг от МО РФ в исполнении "отрицательно умного" спикера Конашенкова".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую пародию актера:

"С каждым новым брифингом Конашенков все более испуганный, выглядит почти как ходарёнок. Спасибо, Юрий, что не забросили пародировать такого смешного персонажа".

"Как житель Белгорода, смеюсь и плачу. Больше писать нельзя, ибо демократия".

"Летчику, сбросившему бомбу на Белгород – медаль за точность".

"Дал же Бог человеку талант! Просмотрел трижды и каждый раз в кайф".

"Спасибо, Юрий! Очередной шедевр! Победы Украине!".

"Смешно о возмутительном, и это получается в каждом ролике! Спасибо, Юрий, помогаете переживать весь этот ужас, что творят орки в Украине".

"Пол обеда будет за нами". Роль Конашенкова, я думаю, самая простая, так как он реальный дуб дубом".

"Красота! Спасибо, Юрий и команда! Как всегда, только восхищение!".

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