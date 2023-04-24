Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото и рассказала, чем Америка отличается от Украины.

На новых снимках Яна позирует, видимо на территории учебного заведения, она то прогуливается, то выглядывает в окно. Перед камерой артистка появилась в узких темных лосинах и светлой свободной толстовке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Пока вы скачиваете "На небі ні зорі", я в процессе написания новой музыки. Она мой мост между Америкой и Украиной. В перерывах выбегаю на улицу подышать весной и свободой, она здесь другая. Американская свобода пахнет дОнатами, дорогим кофе дешевого качества, сладкими улыбками с горьким привкусом. Украинская свобода – донАтами, дешевым кофе дорогого качества, подлинностью, как чувство к человеку, которого целуешь после того, как он наелся чеснока. Но есть запах свободы, объединяющий нас с Америкой – запах цветения весенних магнолий и ощущение, что ты прямо здесь и сейчас выбираешь. Ты важен. Ты творишь эту страну, ее будущее, а вместе с этим – свое".

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