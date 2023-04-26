Популярная телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко представила подборку самых обсуждаемых тем за последние сутки.

У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, что Институт изучения войны (ISW) сообщает, что ВСУ имеют незначительные успехи к югу от Кременной. Кроме того, также считается, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times, Украина планирует начать контрнаступление в мае в южном направлении, с целью выхода к Азовскому морю. Однако, украинские военные не подтверждают эти сведения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещает, что страны ЕС предоставят боеприпасы по срочному запросу Украины.

В результате обстрела россиянами Купянска в Харьковской области, погибли два человека, в том числе директор местного краеведческого музея, и еще 9 получили ранения.

Суд арестовал без права залога экс-разведчика Романа Червинского, которого обвиняют в наведении российского удара по аэродрому «Канатово» в результате неудачной спецоперации.

Три украинских детей, которых вывезли россияне и возвращали, смогли воссоединиться с родными.

Представила ведущая и рубрику "Познание врага":

"Имперцы по жизни": Эстония теперь "прыщ" на теле Европы;

"Враг народа": депутат, у которого отец отсидел по подобной статье после Второй мировой, предлагает вернуться к такой практике;

Матерливые создания: в начале вторжения, слушая перехват, мы удивлялись, как россияне общаются с родными по телефону, даже с родителями. Не стоило. Теннисист Павел Котов прямо на корте просит маму «завалить ..ло» (видео 7);

Бразильский футбольный клуб "Бател" решил играть в форме "Мариуполя", пока украинский клуб с этим названием не вернется в освобожденный город.

Пес Лунчик, которого пугала жизнь на боевых позициях, переедет к матери военного на Черниговщине.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.