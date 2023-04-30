В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала, какие анализы каждому человеку следует сдавать раз в год, если у вас нет диагнозов, но хотите проверить организм и выявить заболевания еще до начала симптомов.
Во-первых, нужно сдать клинический анализ крови (общий) – базовый анализ, помогающий выявить различные виды анемии, острое и хроническое воспаление в организме.
Во-вторых, общий анализ мочи, который будет полезен диагностике и заболеваниям почек и мочевыводящих путей.
Биохимия крови – это анализ, помогающий на ранних стадиях выявить нарушение функции почек, печени и всех видов обмена веществ. Туда входят:
- «печеночные пробы» – АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, билирубин фракционно, белок общий
- «почечные пробы» – мочевина, мочевая кислота, креатинин
- глюкоза
- «липопротииды фракционно»
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ТТГ, Т4 в – гормоны, отражающие функцию щитовидной железы.
25(ОН) Д – анализ на витамин Д, дефицит которого является одним из самых распространенных.
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Ферритин – депо железа крови, важный анализ для женщин репродуктивного возраста.
Гликированный гемоглобин – анализ, показывающий средний уровень сахара в течение 3х последних месяцев. Будет полезным для всех, кто имеет лишний вес, имеет родственников с диабетом и получил предварительно повышенный уровень глюкозы крови.
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"Также не забывайте о том, что результаты анализа не диагноз, а только нужный ключ к его установке. Поэтому обязательно с готовыми анализами обратитесь к врачу за расшифровкой", — подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.