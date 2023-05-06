В этот раз на своей странице рецептов в Instagram Марина Боржемская часто показывает в сети, как проходят ее будни, делится полезными советами и впечатляет видео с подборками лучших упражнений для идеальной фигуры.

В этот раз Боржемская решила показать упражнения на зону, которая волнует каждую девушку.

Она напомнила, что у нее есть специальная фитнес-программа, поэтому точно знает, как можно без вреда для себя нормально похудеть.

Этому сопутствуют и ежедневные активности, а также систематические тренировки. Часть их таких занятий Боржемская продемонстрировала на видео.

«Все возможно даже в пределах небольшого жилья, при этом для тренировок вам может понадобиться минимум оборудования. На примере сегодняшнего комплекса упражнений желаю показать вам, как это просто. Сохраняйте себе мои упражнения, тренируйтесь в своем удовольствии, где бы вы ни были» - поделилась Марина.

Также мы писали, Боржемская которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео с комплексом упражнений для здоровья и укрепления спины.

Как видно, в ролике Марина сама выполняет упражнения, которые за ней можно повторять в домашних условиях.

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