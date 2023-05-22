Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, уже несколкьо месяцев как успешно ведет украинское кулинарное шоу. В нем вместе со звездными коллегами она не только готовит вкусные блюда, но и делится личными историями, а также успевает помочь украинским защитникам.

В этом выпуске Даша Астафьева вместе с рэпершей Альоной Альоной приготовили голубцы из растительного мяса и передали их волонтерской организации.

«В наше время очень важно помогать друг другу, и я уверена, каждый из нас уже знает, что маленькой помощи, как и маленьких донатов не существует! Каждый ваш вклад в помощь несет большую пользу!» – заявила Даша под роликом.

Также она посмеялась над неловкими моментами вместе с коллегой Альоной Альоной: «Ну очень классный рецепт и монтаж».

В сети поддержали пост Астафьевой и само стремление звезд не только изучать новые рецепты, но и помогать:

«Как же я смеялась это было действительно весело; Вы великая молодец Даша я вами горжусь, хорошие дела делаете. Вдохновение вам и удачи ❤️; Хочу есть 😭; Очень крутой выпуск 🙌🔥

Вау! это что, вегетарианские голубцы?; Я думал что вы что-то еще делать будете )😂; Я там кроме Даши ни на что не смотрела); Интересно, что Алена жевала, опустив голову вниз?)Девушки вы молодцы! от вас только позитив!».

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