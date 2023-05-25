В частности, Alyona Alyona призналась, что с начала войны начала страдать от бруксизма.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) ничего не скрывает от поклонников и пытается быть максимально откровенной с ними. В этот раз исполнительница пожаловалась на проблемы со здровьем. В Инстаграм-Сториз Alyona Alyona поделилась деталями.

В частности, Alyona Alyona призналась, что с начала войны начала страдать от бруксизма. Бруксизм - это спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей и их интенсивным движением относительно друг друга. Ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

"Сначала подлечила зубы на пломбы и начала лечить свой бруксизм. С начала вторжения я просто счесала свои зубы, буквально счесала их. У меня не осталось выбора, ведь челюсть начала очень сильно искривлятся. Потому мне сказали, что я должна поставить брекеты или элейнеры. Выбор пал на последнее", - поделилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona уточнила, что ей придется носить элайнеры (стоматологические капы) около 25 недель. То есть 7, 5 месяцев. Теперь Alyona Alyona надеется, что теперь будет просыпаться без боли в районе челюсти. Ведь сейчас исполнительница испытывает очень болезненные ощущения и просыпается, чувствуя боль.

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