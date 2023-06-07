В этот раз на своем Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом приготовления шампиньонов, который превосходит традиционный шашлык и идеально подходит для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

«Мастер Шеф» Литвинова предлагает приготовить фаршированные шампиньоны на мангале, которые обязательно станут главным разговором после того, как вы попробуете это блюдо. Оно не только вкусное, но также попадает в категорию ПП (Правильное Питание), предлагая полностью безгрешную альтернативу.

Вот, что вам понадобится для приготовления этого блюда:

0,5 кг шампиньонов

300 г фарша из индейки

30 г зеленого лука

15 г кинзы

3-4 столовые ложки масла

3-4 столовые ложки соевого соуса

½ чайной ложки сушеного чеснока

Шампуры, фольга, красный уголь

Вот как приготовить это изумительное блюдо по рецепту «Мастер Шефа» Литвиновой:

Очистите шляпки шампиньонов от лишней пленки. Маринуйте их в смеси растительного масла, соевого соуса и сушеного чеснока, рекомендует «Мастер Шеф» Литвинова.

Смешайте фарш с нарезанным зеленым луком, кинзой, солью и перцем. Наполните шляпки шампиньонов приготовленным фаршем, соединяя две половинки шампиньона, чтобы фарш оказался внутри. Нанизывайте их на шампуры, рассказывает «Мастер Шеф» Литвинова в видео.

Заверните шампуры в фольгу и расположите их на решетке гриля.

Готовьте шампиньоны на умеренном огне около 30 минут, переворачивая их время от времени. Снимите фольгу и дайте шампиньонам поджариться до золотистого цвета.

По словам «Мастер Шефа» Татьяны Литвиновой, результат получается невероятно сочным и аппетитным. Шампиньоны не только лишены излишней жирности, но и обладают удивительным вкусом, который приятно удивит вас и ваших гостей.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.