В марте 2023 года в Украине произошло ужасное событие, которое вызвало широкий общественный скандал. Трое подростков из Закарпатья надругались над 14-летней девочкой, записали его на видео и распространили среди своих товарищей и соседей. Однако суд приговорил их к условным наказаниям, которые не превышали двух лет.

Этот вердикт вызвал волну негодования в обществе, и общественные лидеры присоединились к обсуждению этого случая. Офис Генерального прокурора объявил, что намерен обжаловать решение суда. Однако спустя три месяца насильники до сих пор не понесли справедливого наказания, и это стало предметом общественного осуждения в сети.

Несколько блогеров и общественных деятелей высказали свое мнение о том, что некоторые СМИ использовали трагедию девочки для привлечения внимания, а затем забыли о деле. Даже Маша Ефросинина, которая активно освещала эту проблему в марте, столкнулась с критикой. Ее обвинили в том, что она стремилась привлечь внимание и увеличить свою популярность за счет этой трагедии.

Некоторые даже утверждали, что она не заинтересована в деле и не проявляет должного внимания к жертве. Однако Маша Ефросинина осталась настойчивой и продолжила освещать ход расследования этого громкого дела.

«Кроме того, присылают мне и обвинения другого медийного лица, которое называет себя психологом, так же утверждающим, что на закарпатском деле попиарились и забыли. Я бы могла и, наверное, проигнорировала бы все эти слова. Но первое - эти видео разлетаются социальными сетями и не утихают!

А второе, и главное – ребенок, и так переживающий непростой период в своей жизни, вынужден постоянно раниться об этот дешевый популизм (на что, пожалуй, «заботливой специалистке» натолкать)» - добавила Ефросинина на фоне скандала из-за довольно тяжелой темы.

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Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.