Главный риск, и главная проблема, которая может возникнуть на этом этапе украинского контрнаступления – это нехватка боеприпасов для выполнения задач на фронте.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин.
По его словам, во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в какой-то момент может не хватить боеприпасов для выполнения боевых задач. Вот это главный риск, который, в большей степени волнует Минобороны Украины, других серьезных рисков нет.
"Вот это риски. Я их не вижу, их видят только единицы в Министерстве обороны и в аппарате Главкома. Поэтому не знаю, есть там риски, или нет. Но если все будет продолжаться, так как сейчас продолжается, то я не думаю, что противник сможет удержать свои позиции, не допуская серьезных глубоких прорывов", - говорит Арти Грин.
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Также военный рассказал о специфическом применении западной военной техники на поле боя. По его словам, на таком этапе боевых действий в больше мере такая техника используется для доставки штормовых групп к точкам штурма и для огневой поддержки.
"То есть, грубо говоря, эта техника используется довольно своеобразно на данном этапе. Когда мы перейдем в мобильную фазу, то есть будет прорвана линия обороны врага, то та бронетехника будет использоваться несколько по-другому", - рассказал Арти Грин.
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