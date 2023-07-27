Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему Украина отстает от графика в своем контрнаступлении. Об этом специалист рассказал в эфире "ТСН".

"Много причин, начиная от уничтожения российскими средствами поражения некоторых складов в начале наступления. Мы их видели, они же не просто так били по некоторым складам. А это уже вопрос к нашей логистике, почему были сосредоточены в некоторых местах большое количество боеприпасов", - сказал эксперт.

Из-за этого образовалась нехватка боеприпасов при начале наступательных действий, отметил специалист. Еще есть вопрос к планированию, почему оно было так создано.

Не стоит забывать и о дефиците боеприпасов из-за поставок союзников. Как оказалось, партнеры уже давно не производят такого количества вооружений, которое сейчас обходимо Украине. Поэтому западные союзники сейчас снова разворачивают свои производства, чтобы обеспечить фронт.

Поэтому сейчас Украина ждет и продолжает продвижение на фронте. Иногда успехи ограничены, но ненадолго. Как только Украина получает новую партию оружия, ВСУ продолжают идти вперед.

"Три локации есть, где успешно используется вооружение наших союзников. Это район Орехово на юге, район времеевского выступа и Бахмут", - сообщил эксперт.

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